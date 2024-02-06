انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا.. حلم النشامى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2024 المقامة بدولة قطر، مواجهة فنية قوية بين المدرب المغربي حسين عموته المدير الفني للمنتخب الأردني، والمدرب الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي.

منتخب الأردن الملقب بالنشامى، وصل لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بمنتخب طاجيكستان من الدور ربع النهائي بعد الفوز بهدف دون رد.

بينما المنتخب الكوري الجنوبي الملقب بمحاربي التايغوك، وصل للدور نصف النهائي بعد الفوز بهدفين لهدف على حساب منتخب أستراليا وتحويل تأخره لفوز عظيم بقيادة نجم فريق توتنهام، القائد سون هيونج مين.

ويأمل المنتخب الكوربي في الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن سبق وحقق اللقب مرتين من قبل في أول نسختين لكأس آسيا عامي 1956 و1960.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي آسيا

لقاء النشامى ومحاربي التايغوك، سيقام اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، قطر والأردن، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسودان.

القناة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا