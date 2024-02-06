انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معرفة موعد مباراة الأهلي المقبلة، من الأمور التي يبحث عن جمهور القلعة الحمراء، لمعرفة أول مباريات فريقهم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وكانت بطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا، قد توقفتا بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي شهدت خروج منتخب مصر من دور الـ16 للبطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، سيكون يوم 16 فبراير الجاري بمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، على أرضية ملعب 5 جوليه في الجزائر وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، بعد أن خاض 3 مباريات فاز في لقاء على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة وتعادل بهدفين لهدفين مع يانج افريكانز التنزاني خارج الديار وتعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ونجح الأهلي في إبرام 3 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية ليناير 2024، بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادماً من الدوري السويدي، وكذلك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر وأخيراً التعاقد مع حارس المرمى محمود الزنفلي حارس فريق البنك الأهلي.

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