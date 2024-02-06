انت الأن تتابع خبر من كندا إلى القلعة البيضاء.. الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد حمدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نادي الزمالك أعلن مساء أمس الإثنين تعاقده بشكل رسمي مع لاعب مونتريال الكندي أحمد حمدي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لتدعيم صفوف الفريق بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

قيمة صفقة أحمد حمدي

وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء لمدة 3 أعوام ونصف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي مونتريال الكندي ويحصل اللاعب على 12 مليون جنيه مصري خلال العام الواحد، أي 42 مليون جنيه خلال مدة العقد كاملة وسيتكفل هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك براتب صفقة أحمد حمدي للقلعة البيضاء بالكامل.

أحمد حمدي ينضم لنادي الزمالك