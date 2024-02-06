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أحمد جودة - القاهرة - يدخل المنتخب القطري، مواجهة قوية مع إيران، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا التي يستضيفها العنابي.

قطر تصطدم بإيران وعينها بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية تواليا

وتأهل منتخب قطر، إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي، بعد 2019 التي توج بها في النهاية، بعد فوزه على أوزبكستان بضربات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).

بينما تأهل منتخب إيران للدور قبل النهائي، للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الماضية بالإمارات، قبل الخسارة (0-3) أمام اليابان.

لكن المنتخب الإيراني نجح في الثأر من اليابان بمنافسات النسخة الحالية، وقلب تأخره بهدف للفوز (2-1).

وسيحاول منتخب إيران بقيادة مدربه أمير قالينواي، إلى قلب المعطيات لصالحه وبلوغ النهائي، ومطاردة لقب غاب عن خزائنه منذ نسخة عام 1976 التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى منتخب قطر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

وسبق للفريقان أن التقيا في مناسبتين بالبطولة، كانت الأولى في نسخة عام 1988 بقطر، وفاز بها المنتخب الإيراني بهدفين، قبل أن يفوز الفريق ذاته بهدف نظيف في نسخة عام 2015 بأستراليا.