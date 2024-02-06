عاجل.. مدرب وطني لتدريب منتخب مصر وشوبير يكشف موعد القرار

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن هوية المدير الفني لمنتخب مصر، والذي سيخلف البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

مدرب وطني لتدريب منتخب مصر وشوبير يكشف موعد القرار

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رحيل البرتغالي روي فيتوريا وجهازه الأجنبي المعاون على خلفية الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الستة عشر.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل X:"العودة للمدرب الوطني.. القرار خلال ساعات... ياللا توقعوا مين المدرب".

الجدير بالذكر أن عدد من المدربين المصريين دخلوا في قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي روي فيتوريا أبرزهم علي ماهر وحسام حسن.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بإقالة فيتوريا والجهاز المعاون له على خلفية الخروج من بطولة الامم الافريقية من الدور ثمن النهائي بالخسارة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.