نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 معلومات لا تفوتك.. من هو كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز القادم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب مجلس إدارة نادي بيراميدز من التوقيع مع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي اقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا اليوم السيرة الذاتية الخاصة بالمدير الفني الجديد لفريق نادي بيراميدز.

من هو كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز القادم؟

بالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة بمدرب بيراميدز الجديد تبين لنا ما يلي:-

من مواليد 26 نوفمبر 1969 يبلغ من العمر 55 عامًا.

بدأ مسيرته التدريبيه في فريق نادي سلافين الكرواتي في العام 2007.

تولى تدريب دينامو زغرب خلال موسم 2009-2010.

عمل مساعدًا في الجهاز الفني للمنتخب الكرواتي عام 2012.

درب العديد من الاندية العربية مثل النصر السعودي وبني ياس الاماراتي والنصر الاماراتي

سبب اقالة باتشيكو من تدريب بيراميدز

وكان بيراميدز قد وجه الشكر لمدربه البرتغالي والجهاز الاجنبي المعاون له بسبب خسارة جميع البطولات على يده حيث كانت البداية بتوديع نصف نهائي كأس السوبر المصري على يد سيراميكا كليوباترا قبل أن يخرج من ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقررت إدارة بيراميدز بعدها تكليف محمود فتح الله مديرا فنيا مؤقتا لحين إنهاء كافة الامور التعاقدية مع المدرب الجديد.