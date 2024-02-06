نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد أبو جبل يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد الشناوي ويطلق القذائف: أفكر في الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق محمد أبوجبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي والمنتخب المصري مجموعة من التصريحات النارية خلال الساعات القليلة الماضية ردًا على الشائعات التي خرجت حول وجود مشكلات بينه وبين محمد الشناوي حامي عرين القلعة الحمراء.

محمد أبو جبل يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد الشناوي

وفي تصريحات تلفزيونية قال ابوجبل أن المفاوضات مع النادي الأهلي لمضه عقب إصابة الشناوي خلال مواجهة الرأس الاخضر ببطولة الامم الافريقية لم تكن معه بصورة مباشرة بل كانت مع شقيقه موضحًا أنه لم يوقع على أي عقود خلال التواجد في معسكر الفراعنة مثلما ادعى البعض.

وأكمل:" سبق وأن تفاوضات مع أحد الاندية السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم لكنن فضلت مصلحة منتخب بلدي على أي مصلحة شخصية ولم اكمل المفاوضات احترامًا لتقاليد المعسكر".

وتابع:" أنا اكثر لاعب قام بدعم ومساندة الشناوي ولم اتجاوز مطلقًا في حقه واتعجب ممن يقول أنه من رفض انضمامي للأهلي خوفًا من حدوث بعض المشكلات داخل غرف خلع ملابس القلعة الحمراء".

وأنهى:" تعرضت للظلم وأعاني من بعض الضغوطات حتى وصل بي الأمر إلى التفكير في اعتزال كرة القدم.