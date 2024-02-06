نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اللحظة الأخيرة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع موكوينا نجم صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي موكوينا في يناير الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن صحف جنوب إفريقيا هي من أعلنت دخول الأهلي في مفاوضات مع صن داونز من أجل ضم لاعبه ولاعب المنتخب تيبوهو موكوينا.

موكوينا والأهلي

وأضاف: لكن السؤال متى دخل الأهلي في المفاوضات والقيد الشتوي سيتم غلقه اليوم؟.

وتابع أن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في هذا المكان مثل عمرو السولية ومروان عطية وأحمد كوكا وأكرم توفيق وإمام عاشور، وقائمته مكتملة من اللاعبين الأجانب، والأهلي قد يضمه في الصيف.