نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يعلم إلا من التليفزيون.. شوبير يكشف كواليس مثيرة في تعيين مدير تعاقدات الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث احمد شوبير صباح اليوم الثلاثاء عن تولي مروان النايب مسؤولية مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وانتقال أمير توفيق لمنصب جديد داخل القلعة الحمراء.

شوبير يكشف كواليس مثيرة في تعيين مدير تعاقدات الأهلي الجديد

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير اون تايم سبورت اف ام:" أمير توفيق كان يعمل مديرًأ للتعاقدات بالنادي الأهلي كما يعلم الجميع وقائمًا بهام مدير شركة الكرة والحدوث عن قدوم مروان النايب جاء من أجل الحصول على الخبرات المتراكمة لدى امير توفيق ويكون نائبًا للمدير.

وأضاف:" بعدها تم الاستقرار على انتقال امير توفيق لمنصب جديد وهو المدير التنفيذي لشركة الكرة في النادي الأهلي على ان تكون إدارة التعاقدات تحت مظلته ايضًا فيما سيكون النايب مديرًأ للتعاقدات وجاء ذلك عقب عقد عدة مقابلات له مع عدلي القيعي وأحمد حسام عوض وخالد عبد القادر

واستكمل:" عقب انتهاء تلك المقابلات أبلغت اللجنة الكابتن محمود الخطيب أن مروان لبق في الحديث وشخص لائق وحصل على مجموعة من الدراسات وقام بأبحاث عديدة في انجلترا ويعد مهيًئا لأن يكون مدير التعاقدات الجديد".

وانهى:" حسام غالي قام بترشيح مروان النايب ليكون مدير التعاقدات وقت ان كان امير توفيق خارج مصر ولم يعلم عن التطورات سوى من خلال البرامج التلفزيونية".