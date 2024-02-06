عاجل.. صدمة لجمهور الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بسبب الصفقة الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء صدمة جديدة قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها رجال مارسيل كولر أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

صدمة لجمهور الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بسبب الصفقة الجديدة

وقالت بعض المصادر الصحفية أن فرص اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم القلعة الحمراء الجديد تتضائل وذلك قبل السفر إلى الجزائر رفقة بعثة النادي الأهلي لمواجهة العملاق الجزائري.

وأضافت تلك المصادر أن اللاعب أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية أثناء مشاركته في المران ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي وعلاجي".

وأنهت:" يحتاج أبوعلي لفترة تأهيل مبدئية تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر يومًا ويتحدد مصيره النهائي من السفر إلى الجزائر من عدمه خلال الأيام القليلة القادمة".

موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب 20 أوت 1956