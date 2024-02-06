نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتزعمهم حسام حسن وأخر اسم مفاجأة.. إليك قائمة المدربين "الوطنيين" المرشحون لتدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام في مجموعة من السير الذاتية لإختيار المدير الفني الأنسب الذي سيتولى تدريب الفراعنة خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

قائمة المرشحين لتولي تدريب الفراعنة

وظهرت بعض الأسماء الجديدة خلال الساعات القليلة الماضية على طاولة الجبلاية لإنتقاء الأفضل منهم حيث بدأ الموضوع بوجود النية للحصول على خدمات الفرنسي هيرفي رينارد مدرب سيدات الديكة لكنه طالب بضرورة الانتظار لحين نهاية الاولمبياد في باريس يونيو 2024.

قبل أن يبدأ التفكير في إعادة البرتغالي كارلوس كيروش خاصًة أن قرار تعيينه مدير فني جديد لمنتخب مصر يلقى موافقة غالبية أعضاء المجلس إلى أن ظهر التفكير في إسناد المهمة لمدير فني وطني.

ولعل من بين أبرز الاسماء المرشحة بقوة من المدربين الوطنيين لتولي تدريب الفراعنة حسام حسن مدرب مودرن فيوتشر الحالي وضياء السيد المدرب العام للفراعنة بجانب شوقي غريب الذي اقيل من تدريب المقاولون العرب مؤخرًا وعلي ماهر مدرب المصري البورسعيدي وأخيرًا احمد سامي مدرب سموحة.