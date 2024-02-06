انت الأن تتابع خبر النصر يصدم الجميع ويتخلى عن ثاني لاعب اليوم... وأزمة كبرى تعصف بإدارة النادي ... ونوادٍ أخرى تقتنص الفرص وتقدم المغريات للاعبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر رياضية أن إدارة نادي النصر وافقت على بيع عقد لاعب فريقها الأول لكرة القدم بالنادي خالد الغنام، وذلك لصالح نادي الاتفاق.

واستقدم النصر اللاعب صاحب الـ 23 عامًا من القادسية، لعقد امتد لمدة 5 مواسم، وتم إعارته لنادي الفتح، وبعدها أبدى الغنام رغبته للعودة مرة أخرى لصفوف العالمي.

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأمريكي إنتر ميامي يوم الخميس القادم، الموافق 1 فبراير، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض