نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي موهوب قيد التوهج.. ماذا قدم صفقة الزمالك الجديدة في مسيرته (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحفي كبير الصفقات التي أبرمها خلال الميركاتو الشتوي الجاري وهي التي تضمنت اللاعب احمد حمدي نجم مونتريال الكندي السابق الذي تدرج في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي.

وينقل لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا اليوم أبرز ارقام احمد حمدي في مسيرته الرياضية قبل الانضمام للقلعة البيضاء.

ماذا قدم صفقة الزمالك الجديدة في مسيرته

البداية كانت مع تمثيل اللاعب لناشئي النادي الأهلي حيث تدرج في صفوف فرق الناشئين قبل أن يرحل لصفوف نادي الجونة وذلك من أجل الحصول على فرص المشاركة بصفة أساسية وضمان المزيد من الدقائق.

بعدها قرر أحمد حمدي خوض تجربة الاحتراف الخارجي وبالفعل انضم لصفوف نادي مونتريال الناشط في بطولة الدوري الكندي وحقق معهم الكثير من النجاحات حيث توج ببطولة القاطاعات المقامة في أمريكا الشمالية قبل أن يقرر العودة لمصر وخوض تجربة جديدة في مسيرته مع الزمالك.

وبالنظر إلى أرقام احمد حمدي تبين لنا أنها تأتي وفق ما يلي:-

المشاركات: 113 مباراة بإجمالي 5.777 دقيقة لعب.

سجل: 12 هدف.

صناعة: 7 أهداف.

فهل ينجح أحمد حمدي في التوهج مع نادي الزمالك؟.. هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة