عاجل.. النداء الأخير من اتحاد الكرة لكل الأندية قبل غلق باب القيد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مسؤولو اتحاد الكرة المصري النداء الأخير لكل الأندية قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية اليوم الثلاثاء.

ويغلق اتحاد الكرة باب القيد الشتوي للأندية المصرية فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، والذي بدأ في الأول من يناير الماضى، واستمر حتى اليوم 6 فبراير.

النداء الأخير من اتحاد الكرة لكل الأندية قبل غلق باب القيد

وينتهى القيد الشتوي لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثاني ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلًا من الأربعاء 31 يناير.

كان اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها.