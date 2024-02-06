نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صدمة قوية لجمهور الأهلي قبل لقاء بلوزداد ومدرب وطني لتدريب منتخب مصر وعملاق سعودي يستهدف ضم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الصفقة الأغلى في التاريخ.. عملاق سعودي يستهدف ضم صلاح

كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة البريطانية لندن أن هناك واحدة من الأندية التي تنافس في بطولة دوري روشن تستعد لتقديم عرض مغري للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة ذا اتلتيك البريطانية أن اتحاد جدة يسعى جاهدًا لضم صاحب الـ31 عامًا على الرغم من إنه يمتلك عقد من الريدز حتى يونيو 2025.

وأضافت أن صلاح كان موضع اهتمام كبير خلال الميركاتو الصيفي المنصرم وقدم الاتحاد بالفعل عرضًا مقابل 150 مليون استرليني مايعادل 188 مليون دولار لكن الصفقة باءت بالفشل.

وأكملت الصحيفة أنه من المرجح أن تسعى الإدارة الاتحادية إلى اغراء إدارة الريدز من أجل ضم اللاعب حيث لم يفقدوا الأمل في استقطاب الفرعون المصري.

ومن المُنتظر أن يقدم العميد عرضًا مقابل 200 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في الصيف القادم.

وفي حالة تمت تلك الصفقة بالمبلغ المشار إليه سيكون محمد صلاح اللاعب الاغلى في تاريخ كرة القدم حيث تعود أكبر صفقة أبرمت حتى الآن إلى البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن الاتحاد ينوي تقديم عرض لصلاح للحصولعلى مقابل مادي يقدر بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني اي ما يعادل 1.9 مليون دولار كأجر اسبوعي أي مايوازي أربعة اضعاف ما يتقاضاه الان مع ليفربول.

ولم يقتصر الأمر على ذا أتلتيك فحسب بل نشرت ديلي ميل أن مع عدم اليقين بشأن مستقبل ليفربول في ضوء رحيل يورغن كلوب الصيف المقبل، قد يرغب صلاح في الرحيل عن الريدز.

يُذكر أن صلاح يواصل الغياب عن فريقه عقب الاصابة التي تعرض لها على مستوى أوتار الركبة خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية وغاب على اثرها عن مباراتي الرأس الاخضر والكونغو الديمقراطية.

ماذا قدم صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي ؟

يُذكر أن صلاح سبق وأن سجل رفقة الريدز ثمانية عشر هدفًا خلال الموسم الجاري وصنع تسعة أهداف في سبعة وعشرين مباراة بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله قادمًا من صفوف روما في 2017 لعب الفرعون المصري مع كتيبة يورجن كلوب 332 مباراة سجل 204 أهداف وصنع 88.

صدمة لجمهور الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بسبب الصفقة الجديدة

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء صدمة جديدة قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها رجال مارسيل كولر أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقالت بعض المصادر الصحفية أن فرص اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم القلعة الحمراء الجديد تتضائل وذلك قبل السفر إلى الجزائر رفقة بعثة النادي الأهلي لمواجهة العملاق الجزائري.

وأضافت تلك المصادر أن اللاعب أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية أثناء مشاركته في المران ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي وعلاجي".

وأنهت:" يحتاج أبوعلي لفترة تأهيل مبدئية تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر يومًا ويتحدد مصيره النهائي من السفر إلى الجزائر من عدمه خلال الأيام القليلة القادمة".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب 20 أوت 1956

مدرب وطني لتدريب منتخب مصر وشوبير يكشف موعد القرار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن هوية المدير الفني لمنتخب مصر، والذي سيخلف البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رحيل البرتغالي روي فيتوريا وجهازه الأجنبي المعاون على خلفية الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الستة عشر.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل X: "العودة للمدرب الوطني.. القرار خلال ساعات... ياللا توقعوا مين المدرب".

الجدير بالذكر أن عدد من المدربين المصريين دخلوا في قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي روي فيتوريا أبرزهم علي ماهر وحسام حسن.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بإقالة فيتوريا والجهاز المعاون له على خلفية الخروج من بطولة الامم الافريقية من الدور ثمن النهائي بالخسارة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.