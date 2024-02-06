نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد؟ مارسيل كولر يختار هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية تلك التي تجمعه بفريق نادي شباب بلوزداد الجزائري لحساب لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

من هو مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد؟

وبدأت الحيرة تنتاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي فيما يخص مركز المهاجم وذلك بعد إصابة وسام أبوعلي اللاعب الفلسطيني الوافد الجديد للقلعة الحمراء بشد في العضلة الخلفية وحاجته إلى فترة تأهيل بين 10 إلى 15 يومًا.

ومازال كولر في حيرة من امره لمعرفة الأنسب بين كهربا والفرنسي انتوني موديست للبدء به أساسيًا فيما تتلاشى فرص لحاق ابوعلي بالمباراة.

ومن المُنتظر أن يستقر كولر خلال الأيام القادمة على هوية اللاعب الذي سيكون المهاجم الاساسي في تلك المواجهة ولو ان اسهم موديست مرتفعة خاصًة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال لقاء سموحة الودي.

ترتيب الاهلي في مجموعات دوري ابطال افريقيا

وقبل تلك المباراة يحتل النادي الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من فوزين وتعادل بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الاخير برصيد 4 نقاط.