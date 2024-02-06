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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن إحراز اللاعب فيل فودين "هاتريك" مع مانشستر سيتي أسهم في تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق في الدوري الإنجليزي.

ذكرت شبكة بي بي سي أنه ارتفع عدد الأهداف في الجولة 23 من "البريمييرليج" إلى 45 هدفًا لتسجل هذه الجولة أعلى معدل أهداف في تاريخ الدوري بمشاركة 20 فريقًا.

"هاتريك" فودين يقود "البريمييرليج" إلى رقم تاريخي

وأوضحت "أحرز اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عامًا، ثلاثية رائعة لحامل اللقب ليساعده في التغلب على برينتفورد، الذي تقدم في الشوط الأول عبر نيل موباي، لتحمل الأهداف الأربعة أهمية إضافية عند دمجها مع الأهداف الأخرى التي تم تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي".

وأضافت "تم لعب مجموعة من المباريات ذات الأهداف العالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك تعادل لوتون الساحر 4-4 مع نيوكاسل وانتصار ولفرهامبتون المثير للإعجاب 4-2 على تشيلسي".

وأشارت إلى أن سجل الأهداف السابق عبر جولة واحدة تتكون من 10 مباريات بلغ 44 هدفًا، والذي تم تسجيله الموسم الماضي في الجولة 34، واستمر هذا الرقم القياسي لأقل من عام، نتيجة لسلسلة الأهداف التي تم إحرازها في الجولة 23 عبر الدوري للموسم الحالي.

