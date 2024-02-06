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أحمد جودة - القاهرة - علق ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، على مواجهة إيران غدًا في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

ماركيز لوبيز يعلق على مواجهة ايران في نصف نهائي كأس آسيا 2023

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي ابذي يسبق لقاء الغد:" سندخل المباراة بكل قوة وتركيز وسنقدم مباراة كبيرة".



وأضاف:"لم نقلل من أي منتخب لعبنا أمامه، وسنخوض مباراة الغد بنفس القوة والرغبة في الفوز".

وتابع:"ندخل المباراة بحافز كبير لأننا على بعد خطوة من كتابة التاريخ مع منتخب قطر بالوصول للدور نصف نهائي الثاني تواليًا، وسنبذل أقصى ما لدينا أمام منتخب إيران القوي".

وزاد:"ندرك تمامًا بأن خط الهجوم هو الأقوى بالنسبة لمنتخب إيران وسنعمل على إيقافهم، لدينا خطة للمباراة وسنعمل على تنفيذها غدًا".

وواصل:"لا نفكر في الوصول إلى ركلات الترجيح، ولكن اللعب يكون من أجل الفوز".



وأشار:"ندخل المباراة بحافز كبير لأننا على بعد خطوة من كتابة التاريخ".

وأوضح:"جميع اللاعبون جاهزون للمباراة وسنحضر لها بأسلوبنا وبفلسفتنا، سنخوض اللقاء دون وخوف ولكن باحترام المنافس وسنقدم كل ما لدينا".

وأردف:" منتخب إيران يملك خط هجومي مميز وسنعمل على الحد من خطورته".

وأردف:" أهتم بفريقي ولا اهتم بتعيين الحكام ولا أشغل بالي بمن سُيدير المباراة".

واستطرد:" سنلعب المباراة بالأسلوب الذي يناسب المنافس، لن أشرح كيف سنبدأ اللقاء، لدينا فريق طموح وسنلعب غدًا من أجل تحقيق الفوز".

وأوضح:"التحضير للمباراة كان قصيرًا، منتخب إيران قوي ومواجهته صعبة بكل تأكيد، طريقنا للوصول للدور نصف النهائي لم يكن سهلًا، المنتخبات التي وصلت للدور نصف النهائي هي الأقوى في البطولة".



وأكمل حديثه:" اللاعبون قدموا 100% من مجهودهم في البطولة، وسعيد للغاية بعملهم خلال فترة قصيرة، وصلنا للمهمة يوم ٢٤ ديسمبر الماضي واللاعبون أظهروا مدى جاهزيتهم ونفس الأمر بالنسبة للكادر الفني، سعداء بالوصول لهذه المرحلة من كأس آسيا لكن لدينا الرغبة بالوصول للمباراة النهائية".

