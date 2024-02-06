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أحمد جودة - القاهرة -

جدد جهاد جريشة الحكم المصري الدولي السابق، رفضه التام لوجود العنصر الأجنبي لإدارة كرة القدم المصرية، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية المختلفة، أو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك في منصب المدير الفني للجبلاية.

جهاد جريشة: أرفض الأجانب لإدارة الكرة المصرية.. وحسام حسن الأفضل لتدريب منتخب مصر

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أرفض تواجد الأجانب لإدارة الكرة المصرية، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو لجنة الحكام وغيرها من اللجان".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "كل النجاحات التي وصلت لها الكرة المصرية تاريخيا بمدربين وطنيين، والتحكيم المصري عاش أزهى عصوره بوجود مسئولين مصريين، محدش هيخاف على مصر أكتر من المصريين".

وأشار الحكم المونديالي السابق: "على اتحاد الكرة النظر لمصلحة الكرة المصرية، والمدير الفني المصري الأفضل لقيادة منتخب مصر من الأجنبي، وحسام حسن هو الرجل المناسب حاليا لتدريب منتخبنا".

وأختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "المدرب المصري يعلم ويعي جيدا قيمة واسم منتخب مصر.. حاسس بالناس ونبض الشارع، ولكن العنصر الأجنبي يؤدي وظيفته فقط ومش فارق معه".

