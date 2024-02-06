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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب المصري أضعف عنصر في المنظومة الرياضية، ويجب توفير الحماية الكافية واللازمة له، مثلما يحدث في كل دوريات العالم.

أكرم عبد المجيد: المدرب أضعف عنصر في المنظومة.. والمجاملات سبب فشل روي فيتوريا

وقال نجم الزمالك السابق خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "هنا في مصر المدرب أضعف عنصر في المنظومة الرياضية، الإدارة بتغلط واللاعيبة بتغلط والجماهير بتغلط.. في الآخر المدرب هو اللي بيشيل الليلة".

وأشار لاعب الزمالك السابق: "المدرب المصري شايل شنطته على كتفه، وكل عناصر المنظومة بتخطأ لكن المدرب هو اللي لازم يحاسب، المدربين المصريين مش واخدين حقهم هنا، والعالم كله بيعمل للمدربين المصريين حساب، زي التحكيم بالضبط وهو ما رأيناه مؤخرا في أمم إفريقيا".

وأضاف عبد المجيد: "روي فيتوريا كان يسير بشكل جيد مع منتخب مصر، قبل بطولة إفريقيا وآخرها مباراتي الجزائر وتنزانيا، لكن مع تدخل البعض والمجاملات في الاختيارات والتوازانات، سبب فشل المدرب والمنتخب، والظهور بهذا الشكل السيئ في كأس الأمم الإفريقية".

وأوضح أكرم عبد المجيد: "يجب الابتعاد عن نغمة اختيار أهل الثقة، وترجيح كفة أصحاب الكفاءة حتى ينصلح حال الكرة المصرية، العالم كله يتطور وأحنا محلك سر وواقفين مكانا".

