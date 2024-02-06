نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إهانته.. موقف محمد صلاح من تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت أسهم المدرب الوطني لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بخسارة أمام المنتخب الكونغولي بضربات الترجيح في دور الـ16 من الكان، ليميل اتحاد الكرة لتعيين مدرب وطني خلفًا للبرتغالي فيتوريا.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن حسام حسن يتصدر قائمة المرشحين لتولي مهمة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مع وجود بعض الأسماء الأخرى على رأسهم علي ماهر، ولم يحسم الأمر بشكل نهائي ومازال التشاور جاريًا بين مسؤولي اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة.

حسام حسن يفتح النار على محمد صلاح

مواجهة مرتقبة بين حسام وصلاح

رغم أن نادي ليفربول قال في بيان رسمي أن الإصابة أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول.. سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".

لكن لم يتمالك حسام حسن نفسه من الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد إصابته بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار وسفره إى انجلترا للعلاج سريعًا على أمل اللحاق بالفراعنة في مشوار البطولة، ليصرح قائلًا: “ والله لو هنخسر النهائي مترجعش.. منتخب مصر خط أحمر”.

موقف محمد صلاح من تولي حسام حسن مهمة منتخب مصر

لم تظهر أي علامات من محمد صلاح حول تدريب حسام حسن لمنتخب مصر، رغم أن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال أنه لا يوجد ما يمنع من التشاور مع محمد صلاح وأخذ رأيه في المدير الفني الجديد للمنتخب، خاصة وأنه نجم كبير".



لكن بالتأكيد بعد هجوم حسام حسن الأخير، محمد صلاح لن يكون سعيدًا بقرار توليه القيادة الفنية لمنتحب مصر ومرحبًا بوجوده على رأس المنظومة، خاصة وأن نجم ليفربول الإنجليزي يرجح كفة المدير الفني الأجنبي.

حسام حسن مسيرة تدريبية خالية الدسم

حسام حسن تولى تدريب بيراميدز والمصري والاسماعيلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والمقاصة والمصرية للاتصالات ومنتخب الأردن ومودرن فيوتشر حاليًا.. إلا أن هذه المسيرة خالية الدسم بعدم تحقيق بطولات، حيث أنه لم يتمكن حسام حسن من تحقيق ألقابًا خلال مسيرته التدريبة حتى الاّن.

ويعد إنجاز حسام حسن الأكبر كان بالوصول بمنتخب الأردن لمباراة فاصلة على تذكرة الصعود لمونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخ النشامى.



عقلية صلاح وطيبة حسام.. تحل الورطة؟

إذا ما نجح حسام حسام في الوصول لحلم حياته بتدريب المنتخب المصري لكرة القدم، فسيكون أمامه ورطة كبرى في مصالحة نجم المنتخب الأول، وهو ما سيحدث بالتأكيد بنجاح بسبب عقلية صلاح المتفتحة وطيبة قلب حسام المعروفة عنه، وفي النهاية لا صوت يعلو فوق مصلحة مصر وتقدمها ووجودها في المكانة التي تستحقها.