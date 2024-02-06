أكرم عبد المجيد: شيتوس وشوقي غير مقنعين والصدفة قادتهما لتدريب المنتخبات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق، على ضرورة إسناد مهمة تدريب منتخب مصر لمدربين وطنين، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد الفشل في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والخروج من دور الـ 16 على يد منتخب الكونغو.

وقال نجم الزمالك السابق خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "تجربة المدرب الوطني أثبت نجاحها مع منتخب مصر وحسن شحاتة خير دليل، ولا بد من الدفع بأكبر عدد ممكن من المدربين المصريين الشباب، في المنتخبات الوطنية المختلفة".

أكرم عبد المجيد: شيتوس وشوقي غير مقنعين والصدفة قادتهم لتدريب المنتخبات

وأضاف عبد المجيد: "هناك عدد كبير من المدربين الشباب يستحقون التواجد مع المنتخبات الوطنية، أبرزهم حسام حسن وعبد الحميد بسيوني وعلي ماهر وأحمد عبد الرؤوف وأيمن الرمادي، لكن لا أعرف لماذا اتحاد الكرة مُصر على اسمين فقط، وهما وائل رياض شيتوس ومحمد شوقي".

وأشار لاعب الزمالك السابق: "وائل رياض ومحمد شوقي غير مقنعين ولم يعملوا خارج المنتخبات، ووجدوا نفسهم صدفة مدربين في منتخبات مصر في يوم وليلة، من وجهة نظري عبد الحميد بسيوني وعلي ماهر أفضل منهم، ويستحقون التواجد في المنتخبات الوطنية مثلهم".

