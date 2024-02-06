نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغلبت على البرازيل.. باراجواي تقترب من "باريس 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب باراغواي الأولمبي خطوة هامة نحو التأهل لمنافسات كرة القدم للرجال في دورة باريس الأولمبية 2024، المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

اقتنص منتخب باراغواي فوزًا ثمينًا 1-0 على نظيره البرازيلي، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، التي شهدت أيضا تعادل الأرجنتين 2-2 مع فنزويلا، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وتقام النسخة الـ14 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة للدورة الأولمبية، في فنزويلا خلال الفترة من 20 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة المنتخبات الأولمبية (تحت 23 عامًا) للدول العشرة الأعضاء في كونميبول، على أن يصعد المتصدر والوصيف فقط للأولمبياد.

ويدين منتخب باراغواي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه فابريزيو بيرالتا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

من جانبه، فرط منتخب الأرجنتين في فوز كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 في الوقت القاتل أمام منتخب فنزويلا.

وتقدم منتخب فنزويلا بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل حارس مرمى الأرجنتين، ليوناردو براي، هدفًا بالخطأ في شباكه في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل المنتخب الأرجنتيني بالطريقة ذاتها، بعدما أحرز مدافع أصحاب الأرض، كارلوس فيفاس، هدفًا عكسيا في الدقيقة 39.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز تياجو ألمادا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 61، لكن كيفن كيلسي منح التعادل لفنزويلا في اللحظات الأخيرة، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب المضيف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبذلك، تصدر منتخب باراغواي ترتيب المرحلة النهائية برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، فيما يقبع منتخب البرازيل متذيل الترتيب بلا نقاط.

وكانت المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، حيث صعد المتصدر والوصيف للمرحلة النهائية، التي تجرى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني فقط، الحاصلين على أكبر رصيد من النقاط، للأولمبياد.

وتلتقي الأرجنتين مع باراغواي، بعد غد الخميس في الجولة الثانية، التي تشهد مواجهة أخرى بين فنزويلا والبرازيل، فيما تختتم منافسات البطولة يوم الأحد القادم بمباراتي باراغواي مع فنزويلا، والبرازيل مع الأرجنتين.

يذكر أنه تأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس رسميًا كل من فرنسا (المضيف)، والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكيان، ممثلًا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وإسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا، ممثلو الاتحاد الأوروبي.

كما صعدت أيضا منتخبات المغرب ومصر ومالي عن الاتحاد الأفريقي، ومنتخب نيوزيلندا، عن اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر أن يتحدد ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في قطر خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان)، حتى 3 مايو (أيار) المقبل، حيث تصعد المنتخبات الثلاثة الأوائل للأولمبياد مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في تصفيات "كاف"، لتحديد المنتخب الـ16 المشارك في المنافسات.