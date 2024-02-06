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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، سعادته البالغة والشديدة بما يقدمه الحكام المصريين، من خلال إدارتهم لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والمقامة حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 11 فبراير الجاري.

جهاد جريشة: التحكيم المصري عوضنا عن المنتخب.. ومحدش ينسب نجاح الحكام لـ "فيتور بيريرا"

وقال الحكم الدولي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "تألق الحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عوضنا عن خروج منتخب مصر من البطولة، وكان متوقعا نجاح التحكيم المصري في أمم إفريقيا، لأنه الأفضل حاليا في قارة إفريقيا والبطولة الحالية خير دليل".

وأضاف جهاد جريشة: "ما وصل إليه التحكيم المصري من نجاحات حاليا جهد ونتاج 15 عاما، وأرفض نسب ما حققه التحكيم المصري في بطولة أمم إفريقيا، لرئيس لجنة الحكام بالجبلاية فيتور بيريرا والذي لم يقدم أي جديد للكرة المصرية، تألق حكامنا المصريين يعود لخبراتهم السابقة ونتيجة عمل لجان متعاقبة على مدار سنوات عديدة".

وأشار الحكم المونديالي السابق: "فيتور بيريرا نسب نجاح الحكام المصريين في البطولة لنفسه، وأطالب الجميع بإعطاء كل ذي حق حقه، هذا نتاج ومجهود لجان حكام على مدار سنوات، ولا بد من تكوين إدارة لجنة حكام محترفة متفرغة لإدارة شئون اللعبة، مثلما يحدث في كل دول العالم وجميع الاتحادات".

وأردف جريشة: "ما حدث من فتيور بيريرا تجاه محمد الحنفي خلال اختبارات اللياقة البدنية مؤسف، ويجب أن يحترم البرتغالي تاريخ الحكام المصريين، وأن يتعامل باحترافية شديدة مع الحكام المصريين".

