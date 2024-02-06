غيابات بالجملة في الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عدد كبير من اللاعبين في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

غيابات بالجملة في الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري الأبطال

ويستعد الأهلي بقيادة كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

وتأكد غياب كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ووسام أبو علي وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابات المختلفة وعدم قدرتهم على اللحاق بالمباراة.

كما يغيب عن صفوف الفريق عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الجديد المنضم من صفوف مودرن فيوتشر ومحمود الزنفلي حارس مرمى الفريق المنضم من صفوف الداخلية، بسبب عدم قيدهما بالقائمة الإفريقية.

ويعاني وسام أبو علي، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، واشتكى أحمد عبدالقادر من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمود متولي للإصابة في العضلة الأمامية، وأخيرًا يغيب أيضًا أحمد نبيل كوكا للإصابة في الكاحل، ومحمد الشناوي لخضوعه لجراحة في الكتف، وغيابه لما يقرب من 4 أشهر.

