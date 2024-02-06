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أحمد جودة - القاهرة - جدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المحاولات من أجل التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأرسل النادي الأهلي، فاكسًا رسميًا بالساعات القليلة الماضية إلى النادي الألماني، من أجل الضغط لحسم ضم مصطفى أشرف في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي والذي يتم غلق بنهاية هذا اليوم في الاتحاد المصري.

الأهلي يكثف محاولاته لحسم صفقة مصطفى أشرف قبل غلق القيد

وطالب النادي الأهلي خلال الفاكس المرسل، من النادي الألماني تخفيض القيمة المادية المطلوبة للتعاقد مع اللاعب الشاب لحسم الصفقة، حيث يطلب بوروسيا مونشنجلادباخ، مبلغ 500 ألف دولار للموافقة، فيما توقف عرض المارد الأحمر عند 250 ألف دولار.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء، للحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي، تلبية لمطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي يرغب في وجود اللاعب بين صفوفه.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي بقيادة كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

