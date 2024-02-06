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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Jordan - South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في نصف نهائي كأس آسيا، يستعد منتخب الأردن بكل تركيز لمواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2024. ستقام المباراة في استاد أحمد بن علي.

تعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة في تاريخه، وتحقق هذا الإنجاز بعد الفوز على طاجيكستان في ربع النهائي والعراق في دور الستة عشر.

تأهلت النشامى إلى دور الستة عشر من مرحلة المجموعات من المركز الثالث في المجموعة الخامسة، حيث التقوا بمنتخب كوريا الجنوبية الذي حل في المركز الثاني. انتهت المباراة بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2.

في دور الستة عشر، تأهل المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح على حساب المنتخب السعودي، وثمن النهائي تمكنوا من التأهل على حساب المنتخب الأسترالي.

متى موعد وتوقيت مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا2023؟

سيتم إقامة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في نصف نهائي كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير/شباط، على ملعب ستاد أحمد بن علي.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

ستبدأ المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وقطر والسعودية، الخامسة بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2023؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت تحتكر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

يمكن للمشتركين في عرض بطولة كأس آسيا متابعة مباراة منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية من خلال باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

في المملكة العربية السعودية، سيتم بث المباراة على قنوات SSC المشفرة، في حين ستكون قناة أبوظبي الآسيوية مسؤولة عن البث في الإمارات، بينما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة نقل المباراة في العراق.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد القنوات الناقلة الأخرى:

تردد قناة SSC1 تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف أشاهد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يوتيوب في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

حكام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

تم تكليف الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإدارة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023. وقد تم تعيين الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن لقيادة المباراة.

سيكون هناك ثلاثة حكام مساعدين يساندون الحكم الرئيسي في الملعب. يتكون فريق التحكيم من الإماراتيين: محمد أحمد يوسف كمساعد أول، حسن المهري كمساعد ثانٍ، وعمر آل على كحكم فيديو.

تشكيلة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في أمم آسيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

حارس مرمى: يزيد أبو ليلى

ثلاثي الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

مربع الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

مثلث الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

حارس مرمى: جو هيون وو

رابعي الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

مربع الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

ثنائي الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية قبل نصف نهائي آسيا

تاريخ لقاءات منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية يشير إلى أنهما التقيا في ست مباريات فقط، من بين هذه المباريات، أربع مباريات كانت رسمية واثنتان وديتان، فاز المنتخب الأردني في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات رسمية، في حين خسر في المباراتين الوديتين ومباراة رسمية.

مواجهة مكررة في أمم آسيا 2023:

آخر لقاء بين المنتخبين كان في المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيا الحالية، وانتهت بالتعادل 2-2، تمكن المنتخب الأردني من تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل هدفي بارك يونغ وو (ضد مرمى فريقه) ويزن النعيمات.

تمت المواجهة الأولى بين الأردن وكوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا 2004، حيث حقق المنتخب الأردني أول نقطة له في البطولة عندما تعادل سلبيًا في أول مشاركة له.

في مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2008، تعادل الفريقان مجددًا بنتيجة 2-2 في سيول، بينما حقق المنتخب الكوري الجنوبي أول انتصار له على الأردن (1-0) في مباراة الإياب.

فاز المنتخب الكوري الجنوبي أيضًا في مباراة ودية عام 2008 بنتيجة (1-0) في سيول. وفي مباراة ودية أخرى عام 2014 في عمان، حقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بنتيجة (1-0).

هداف منتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية:

وفي إحصائيات المباريات بين الفريقين، يعتبر حسن عبد الفتاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا في مرمى كوريا الجنوبية برصيد هدفين. بينما شارك عبد الله ذيب في ثلاث مباريات رسمية واحدة كبديل أمام كوريا الجنوبية، مما يجعله أكثر اللاعبين الأردنيين تواجدًا في مباريات الفريقين.

فاز المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة رسمية وتعادل في ثلاث مباريات، وسجل 7 أهداف في مرمى الأردن مقابل 4 أهداف في مرماه.

نيلو فينغادا، المدرب البرتغالي، هو أكثر المدربين قيادة المنتخب الأردني في مبارياته أمام كوريا الجنوبية، حيث قاد الفريق في 3 مباريات في عام 2008، حقق فيهالقاءً وتعادل في لقاء وخسر اثنين.

وفي التصنيف الأخير للفيفا، يحل المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الـ23 عالميًا والثالث آسيويًا، بينما يحل منتخب الأردن في المركز الـ87 عالميًا والـ13 آسيويًا.