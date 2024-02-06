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أحمد جودة - القاهرة - الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت كأس آسيا

جولة آسيوية قوية ونارية بين منتخبي Jordan Vs South Korea اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا الية، الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت كأس آسيا، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية والآسيوية قمة نارية في نصف نهائي كأس آسيا اليوم، بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية.

الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت كأس آسيا

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مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يواجه المنتخب الأردني الأول نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في دولة قطر حامل اللقب.

ويحتضن ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي المباراة بين الأردن وكوريا الجنوبية اليوم، بهدف اقتناص أول بطاقة الصعود إلى نهائي بطولة كآس آسيا 2023 بقطر.

يذكر أن كان نجح منتخب الأردن في الوصول للدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، سجله اللاعب فاهادات هانونوف عن طريق الخطأ في مرماه.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب كوريا الجنوبية بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، المتأهل من المواجهة الثانية بين منتخبي إيران وقطر حامل لقب النسخة الماضية.

متى موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والأردن، والسابعة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر عدة قنوات فضائية سعودية وقطرية وإماراتية، وهم كلا من Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت كأس آسيا

معلقو مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء بين الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا اليوم، للمعلقين كلا من حسن العيدروس عبر beIN ASIAN CUP 1، وعصام عبده عبر Abu Dhabi Sports Asia 1، وسالم السالمي عبر Al-Rabiaa Iraq، وسمير المعيرفي عبر Alkass EXTRA TWO HD، وفارس عوض عبر SSC1 HD، وأحمد الطيب عبر Alkass EXTRA One HD.

تشكيل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيل منتخب الأردن:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب ديارا، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: لي كي جي، بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، كيم يونج جوون.

خط الوسط: سيول يونج وو، كيم تاي هوان، لي كانج إن.

خط الهجوم: هوانج هي تشان، سون هيونج مين، تشو جوي سونج.

حكم مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023، للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن. يعاون كلا من حكم الساحة الإماراتي محمد أحمد يوسف "مساعد أول" وحسن المهري "مساعد ثانٍ"، ويجلس عمر آل على حكمًا للفيديو.

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية

واجه منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية من قبل في 6 لقاءات سابقة رسمية وودية، جاء أول لقاء عام 2004 ضمن كأس آسيا، حقق منتخب كوريا الفوز في 3 مباريات، وخيم التعادل على 3 آخرين، ولم حقق المنتخب الأردني أي فوز على منتخب كوريا الجنوبية.