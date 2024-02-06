نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي| انتظام الدوليين في التدريبات الجماعية وبيبو يطمئن على الشناوي وبرنامجه العلاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدوليون في التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ودخل لاعبو الفريق الدوليون العائدون من معسكر المنتخب الوطني في البرنامج التدريبي للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية المحددة لهم من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

«بيبو» يطمئن على الشناوي وبرنامجه العلاجي

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اجتماعا مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، صباح اليوم على هامش المران الجماعي.

وحرص مدير الكرة على الاطمئنان على الشناوي مع بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاص به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا.

وخاض محمد الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

