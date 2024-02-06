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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا

استثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدا ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض محمد الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة.

