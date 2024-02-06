نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مؤشر جديد يقرب حسام حسن من تدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الخاصة عن وجود مؤشرات تفيد بقرب تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على تدريب منتخب مصر

وعلم دوت الخليج الرياضي أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري قاموا يوم أمس الاثنين بعقد جلسة مع حسام حسن لأنهاء كافة الامور المادية والتعاقدية الخاصة بتوليه تدريب الفراعنة.

وبالفعل انتهت الجلسة على الاتفاق فيما يخص جميع التفاصيل على ان يكون ابراهيم حسن ضمن الجهاز المعان للعميد.

ومن المُنتظر أن يضم الجهاز المعاون الكابتن محمد يوسف الذي سيعمل في منصب المدرب العام لحين الاستقرار على البقية.

وسيعلن الاتحاد المصري خلال ساعات عن تولي حسام حسن مسؤولية القيادة الفنية وستكون اولى المواجهات التي يخوضها في البطولة الودية التي تقام خلال شهر مارس القادم.