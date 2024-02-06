نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمعان مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر. ونشر مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك":"وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمعان الان مع حسام حسن". ويقترب حسام حسن من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا الذي تم إقالة مؤخرًا من منصبه. وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح. موعد مباراه منتخب مصر القادمة يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

