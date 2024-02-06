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أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ومن جانبه طالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب استعدادًا للفترة المقبلة.

تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الإسماعيلي



وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.



ويواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

