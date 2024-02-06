نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يظهر على الهواء مباشرة قبل إعلان اسم المدير الفني لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت أسهم المدرب الوطني لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بخسارة أمام المنتخب الكونغولي بضربات الترجيح في دور الـ16 من الكان، ليميل اتحاد الكرة لتعيين مدرب وطني خلفًا للبرتغالي فيتوريا.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن حسام حسن يتصدر قائمة المرشحين لتولي مهمة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مع وجود بعض الأسماء الأخرى على رأسهم علي ماهر، ولم يحسم الأمر بشكل نهائي ومازال التشاور جاريًا بين مسؤولي اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة.



ويستضيف الإعلامي أحمد عبد الباسط، نجمي الكرة المصرية حسام وإبراهيم حسن، بعد ترشحهما لقيادة المنتخب المصري الليلة 12 منتصف الليل على CBC.

جهاز فني جديد لمنتخب مصر

وانتهت جلسة مسؤولي اتحاد الكرة المصري مع حسام حسن للإنهاء كافة الامور المادية والتعاقدية الخاصة بتوليه تدريب الفراعنة.

ومن المُنتظر أن يضم الجهاز المعاون محمد يوسف الذي سيعمل في منصب المدرب العام لحين الاستقرار على باقي الجهاز.

وسيعلن الاتحاد المصري خلال ساعات عن تولي حسام حسن مسؤولية القيادة الفنية وستكون اولى المواجهات التي يخوضها في البطولة الودية التي تقام خلال شهر مارس القادم.