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أحمد جودة - القاهرة -

يخشى مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو الذي يتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي على خلفية تراجع نتائجه.

تشيلسي يخشى إقالة بوكتينيو لهذا السبب

وخسر فريق تشيلسي أمام نظيره فريق ولفرهامبتون في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وهي خسارة ليست جديدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن تشيلسي يخشى إقالة بوكتينيو في الموسم الحالي وذلك لأن إقالته سوف تضع النادي في أزمة مالية كبيرة.

وذكرت أن إقالة بوكتينيو قد تصل لخرق قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى إقالة ماوريسيو بوكتينيو سوف تكلف البلوز ما يقارب من عشرة ملايين جنيه إسترليني.

ويحتل لكرة القدم بنادي تشيلسي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 نقطة.

