نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكس إيبرل يقترب من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح ماكس إيبرل على بعد خطوة واحدة من أن يصبح مديرًا جديدًا للرياضة بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي بايرن اتفقوا على المقابل المالي مع إدارة نادي لايبزغ الألماني، التي كان يعمل إيبرل معها، للحصول على خدماته.



وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، فإن بايرن سيدفع للايبزج 3.5 مليون يورو للتعاقد مع إيبرل.

ماكس إيبرل يقترب من بايرن ميونخ

وأضاف التقرير أن رسوم الانتقال السابقة المتفق عليها بين الناديين عندما انتقل مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان من لايبزغ لبايرن تم إلغاؤها كجزء من المفاوضات بشأن إيبرل.

وتم إقالة إيبرل، الذي عمل أيضًا بنادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد فترة قصيرة في لايبزغ، في ظل عدم رضا إدارة النادي بشأن التزامه، وانتشرت التكهنات بأنه كان في مفاوضات مع مسؤولي بايرن.

ومن المرجح أن يشكل تعيين إيبرل في بايرن، الإضافة المرجوة لحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في المواسم الـ11 الأخيرة.

وتم إقالة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة ناغلسمان من منصب المدير الفني لبايرن، وتعيين توماس توخيل خلفا له.

ويحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، علمًا بأنه تأهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم تعيين يان كريستيان دريسن، رئيسًا تنفيذيًا لبايرن، فيما يتولى كريستوف فرويند منصب المدير الرياضي بالنادي.

ومن المتوقع أن يتولى إيبرل منصبه فعليًا يوم الإثنين المقبل، حيث سيكون له مقعد في مجلس إدارة النادي، الذي يرأسه هربرت هاينر، علمًا بأن أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن هو أحد الداعمين الكبار لتعيينه.

