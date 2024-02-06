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أحمد جودة - القاهرة - أثار لاعب وسط منتخب إيران، سعيد عزت الله، تساؤلات حول إسناد مواجهة إيران، أمام حامل اللقب والبلد المضيف قطر، لحكم عربي، كما شكى قلة وقت التعافي في أدوار خروج المغلوب.

وأسند الاتحاد القاري مهمة إدارة المباراة التي تقام غدًا الأربعاء، للكويتي أحمد العلي، الذي أدار لقائين في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 بالبطولة.

أمم آسيا.. إيران تشكك باختيار حكم مباراة قطر

وأبلغ اللاعب الصحافيين اليوم الثلاثاء: "ما يثير الدهشة بعض الشيء بالنسبة لنا أن حكم مباراة الغد من الكويت، إنه عربي. نتساءل كيف لهم أن يسندوا مباراة الغد لحكم عربي؟، لكن نحن فريق كبير جدًا، لدينا لاعبون جيدون جدًا، نحن محترفون".

وتأهلت إيران إلى قبل النهائي بعد تغلبها 2-1 على اليابان، أعلى منتخبات آسيا تصنيفًا، رغم أنه حظي بيومين فقط للتعافي بعد الفوز بركلات الترجيح على سوريا في دور الـ16.