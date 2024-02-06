نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Jordan vs South Korea.. بث مباشر الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أسيا | يلا كورة لايف بجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Jordan vs South Korea .. بث مباشر الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أسيا | يلا كورة لايف بجودة عالية

جولة آسوية في نصف النهائي بين الأردن وكوريا الجنوبية Jordan vs South Korea..Jordan vs South Korea.. بث مباشر الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أسيا | يلا كورة لايف بجودة عالية..على وقع تصفيق حار وهتافات مدوية، تُقام اليوم على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، مباراةٌ تاريخيةٌ وحاسمةٌ تجمع بين المنتخب الأردني ونظيره الكوري الجنوبي، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

Jordan vs South Korea.. بث مباشر الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أسيا | يلا كورة لايف بجودة عالية

الأردن وكوريا الجنوبية..صراع الأمل والتاريخ في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023

تحظى هذه المواجهة باهتمامٍ كبيرٍ من قبل جماهير كرة القدم العربية، وخاصةً الأردنية والمغربية، نظرًا لقيادة الحسين عموتة، المدرب المغربي، للمنتخب الأردني، وما يمنحه ذلك من رمزيةٍ وشعورٍ بالوحدة العربية في البطولة.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبارٍ صعبٍ للنشامى، الذين أثبتوا جدارتهم وقدراتهم على مدار مشوار البطولة، وحققوا إنجازاتٍ تاريخيةً لم يسبقهم إليها أي منتخبٍ أردنيٍ من قبل.

و يسعى المنتخب الأردني اليوم إلى تعويض خيبة أمله في المباراة الأولى من دور المجموعات، عندما تقدّم على كوريا الجنوبية 2-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يُسجل مدافع الأخير يزن العرب هدفًا عكسيًا منح التعادل للمنتخب الكوري.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



و يدرك المنتخب الأردني صعوبة المهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، صاحب الخبرة والإمكانيات الكبيرة، إلا أنّه يُعوّل على روحه القتالية وعزيمته على كتابة التاريخ ومواصلة حلمه في الوصول إلى نهائي البطولة.

و ستكون المباراة بمثابة صراعٍ بين الأمل والتاريخ، حيث يسعى المنتخب الأردني إلى تحقيق إنجازٍ غير مسبوقٍ وكتابة اسمه بحروفٍ من ذهب في سجلّ البطولة، بينما يسعى المنتخب الكوري الجنوبي إلى استغلال خبرته وإمكانياته لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

و لا شكّ أنّ هذه المباراة ستكون مثيرةً وحافلةً بالندية والإثارة، وستُبقي المشاهدين في حالةٍ من الترقّب والتشويق حتى صافرة النهاية.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية



تُقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والخامسة بتوقيت مصر.

و ستُقام المباراة على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، وستُنقل على الهواء مباشرةً عبر العديد من القنوات الرياضية العربية.



Jordan vs South Korea.. بث مباشر الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أسيا | يلا كورة لايف بجودة عالية

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تُنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم على الهواء مباشرةً عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، وهي:

قناة SSC1 HD: وهي إحدى قنوات مجموعة قنوات السعودية الرياضية، وتُبث المباراة بجودة عالية.

وهي إحدى قنوات مجموعة قنوات السعودية الرياضية، وتُبث المباراة بجودة عالية. قناة beIN ASIAN CUP 1: وهي إحدى قنوات beIN Sports، وتُخصص هذه القناة لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا.

وهي إحدى قنوات beIN Sports، وتُخصص هذه القناة لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا. قناة أبو ظبي الرياضية الآسيوية HD: وهي إحدى قنوات أبو ظبي الرياضية، وتُخصص هذه القناة لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا.

وهي إحدى قنوات أبو ظبي الرياضية، وتُخصص هذه القناة لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا. قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport: وهي قناة عراقية رياضية مفتوحة، وتُبث المباراة بشكل مجاني.

و يُمكن للجمهور أيضًا متابعة المباراة عبر منصات البث المباشر مثل TOD وShahid.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي SSC1 HD 12073 نايل سات beIN ASIAN CUP 1 11919 نايل سات أبو ظبي الرياضية الآسيوية HD 11785 نايل سات الرابعة العراقية Alrabiaa Sport 12015 نايل سات

تشكيل الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

المركز اللاعب حراسة المرمى يزيد أبو ليلى خط الدفاع زين العرب - عبدالله نصيب - محمد أبو حشيش خط الوسط نزار الرشدان - إحسان حداد - عايد - محمود مرضي خط الهجوم يوسف أبو جلبوش - موسى التعمري - يزن النعيمات



