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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مستقبل 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن هناك 5 لاعبين في برشلونة هم الأقرب للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهم ماركوس ألونسو، وروبيرتو، رافينيا، روميو،كريستنسن.

برشلونة يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

وكان اللاعب سيرجي روبيرتو قريب من الاستمرار مع البارسا في الموسم المقبل ولكن مع رحيل المدرب تشافي هيرنانديز قرر برشلونة رحيله.

وذكرت صحيفة سبورت أن بعض اللاعبين من انتهى عقودهم مع برشلونة ولم يتم التجديد لهم هم اللذين سوف يرحلون عن الفريق.

واضافت أن البعض الآخر سوف يتم عرضهم للبيع في الميركاتو الصيفي من أجل إنعاش خزينة النادي ومحاولة سد الديون.

