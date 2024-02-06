الرياضة

أحمد شمس: 5 ملايين جنيه حصيلة ميركاتو طنطا الشتوي ودعمنا الصفوف بـ8 صفقات

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث أحمد شمس، عضو مجلس إدارة نادي طنطا، عن ميركاتو الفريق الشتوي، موضحا دعم صفوف الفريق بعدة صفقات ستصنع الفارق مع أبناء السيد البدوي خلال المرحلة المقبلة. 

أحمد شمس: 5 ملايين جنيه حصيلة ميركاتو طنطا الشتوي ودعمنا الصفوف بـ8 صفقات

وقال شمس في تصريحات صحفية: "5 ملايين جنيه حصيلة النادي من اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفنا في يناير الجاري".

وأضاف: "تعاقدنا مع 8 لاعبين لدعم صفوف الفريق من أجل تعويض اللاعبين الذين رحلوا وتعاقدتنا ستصنع الفارق فيما تبقى من الموسم".

وأتم: "نتمنى التوفيق للاعبينا الراحلين في خطوتهم المقبلة وطنطا دائما بوابة للانضمام لأندية القمة والدليل على ذلك انتقال محمد عاطف لصفوف الزمالك".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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