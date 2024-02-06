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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد شمس، عضو مجلس إدارة نادي طنطا، عن ميركاتو الفريق الشتوي، موضحا دعم صفوف الفريق بعدة صفقات ستصنع الفارق مع أبناء السيد البدوي خلال المرحلة المقبلة.

أحمد شمس: 5 ملايين جنيه حصيلة ميركاتو طنطا الشتوي ودعمنا الصفوف بـ8 صفقات

وقال شمس في تصريحات صحفية: "5 ملايين جنيه حصيلة النادي من اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفنا في يناير الجاري".

وأضاف: "تعاقدنا مع 8 لاعبين لدعم صفوف الفريق من أجل تعويض اللاعبين الذين رحلوا وتعاقدتنا ستصنع الفارق فيما تبقى من الموسم".

وأتم: "نتمنى التوفيق للاعبينا الراحلين في خطوتهم المقبلة وطنطا دائما بوابة للانضمام لأندية القمة والدليل على ذلك انتقال محمد عاطف لصفوف الزمالك".