نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يصل مقر اتحاد الكرة للاجتماع مع مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل حسام حسن المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الأن للاجتماع مع مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك من أجل الاجتماع مع مجلس الإدارة حول توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر واختيار الجهاز المعاون له.

ويقترب حسام حسن من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا الذي تم إقالة مؤخرًا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

