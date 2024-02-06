نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر الجديد.. أرقام ومحطات من مسيرة حسام حسن التدريبية (بروفايل) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على تعيين مدرب محلي لتولي القيادة الفنية لـ منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل مؤخرًا.

وأعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 أمام الكونغو الديمقراطية، وتتجه النية داخل الجبلاية للاستعانة بـ مدرب محلي لخلافته في قيادة الفراعنة خلال المرحلة القادمة.

ويعد حسام حسن نجم الكرة المصرية ومدرب الزمالك وبيراميدز السابق وفيوتشر الحالي الأقرب لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا لـ فيتوريا، خاصة وأنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة وخبرات هائلة تجعله خيارًا مثاليًا لقيادة الفراعنة.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من محطات حسام حسن التدريبية:-

10 محطات في مسيرة حسام حسن التدريبية

تولى حسام حسن تدريب 9 أندية خلال مسيرته التدريبية بالإضافة إلى تجربة وحيدة مع المنتخبات كانت مع منتخب الأردن وحقق خلالها عدة أرقام مميزة وانجازات محدودة ولكنه لم يستطيع حصد أي بطولات خلال مشواره التدريبي.ً

خاض حسام حسن 421 مباراة خلال مسيرته التدريبية وحقق 176 انتصارًا، و141 تعادلًا، و104 هزيمة، سجل لاعبوه 589 هدفًا، واستقبلت شباكه 460 هدفًا.

- المصري البورسعيدي

بدأ حسام حسن مشواره التدريبي مع المصري البورسعيدي عام 2008 واستمر معه 10 أشهر تقريبًا، وقاد الفريق في 27 مباراة حقق 9 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.

وتولى تدريب الفريق البورسعيدي في 4 ولايات أخرى في فترات مختلفة، أطولها كان الفترة من 2015 إلى 2018، وقاد الفريق خلال هذه الولايات في 176 مباراة، حقق 81 انتصارًا، فيما تعادل في 57 مباراة، وخسر 39 مباراة.

- المصرية للاتصالات

تولى حسام حسن تدريب فريق المصرية للاتصالات عدة أشهر عام 2009، وقاد الفريق في 9 مباريات وفاز في 3 مباريات وخسر 3 وتعادل في مثلها، سجل فريقه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

- الزمالك

قاد حسام حسن فريق الزمالك في ولايتين الأولى من 2009 إلى 2011، والثانية عام 2014 وقاد الفريق الأبيض في 61 مباراة، حقق 32 انتصارًا، و18 تعادلًا، و11 مباراة ولم ينجح في التتويج بأي بطولة مع أبناء ميت عقبة.

- الإسماعيلي

تولى تدريب فريق الإسماعيلي لمدة شهر واحد عام 2011 وقاد الفريق في مباراتين فقط، حقق انتصار وحيد وخسر مباراة أخرى ورحل سريعًا عن تدريب الدراويش.

- المقاصة

من المحطات التدريبية في مشوار حسام حسن، توليه قيادة فريق مصر المقاصة ولكن لمدة شهرين فقط من مارس إلى مايو 2013، وقاد الفريق في 10 مباريات حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وخسر 5 مباريات ورحل بسبب سوء النتائج.

- منتخب الأردن

تولى حسام حسن تدريب منتخب الأردن من يونيو 2013 وحتى يوليو 2014، وقاد النشامي في 11 مباراة حقق 4 انتصارات، و5 تعادلات، وهزيمتين، ولكنه رحل بشكل مفاجئ من أجل العودة لقيادة فريق الزمالك.

- الاتحاد السكندري

قاد حسام حسن فريق الاتحاد السكندري في ولايتين الأولى موسم 2014 - 2015، بينما كانت الثانية من 2020 إلى 2022، وحقق 29 انتصارًا، و30 تعادلًا، و28 هزيمة، وذلك خلال 87 مباراة قادها مع "زعيم الثغر".

- بيراميدز

تولى حسام حسن قيادة فريق بيراميدز موسم 2018 – 2019 ولكنه لم يستمر طويلًا حيث قاد الفريق السماوي في 11 مباراة فقط، وحقق 6 انتصارات و5 تعادلات ولم يخسر أي مباراة ولكن تم إقالته بشكل مفاجئ.

- سموحة

تولى حسام حسن تدريب سموحة 2019 – 2020، وقاد الفريق السكندري في 25 مباراة وحقق 9 انتصارات و7 تعادلات – و9 هزائم، سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبل 28 هدفًا قبل رحيله عن تدريب الفريق.

- فيوتشر

أعلن نادي فيوتشر تولي حسام حسن قيادة الفريق بشكل رسمي قبل أيام قليلة ولكنه لم يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن.

