نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة وتعليمات من جوزيه جوميز لـ "حمد وشحاتة" بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض، على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وعقد المدير الفني جلسة مع الثنائي خلال التدريبات الجماعية، ونقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعدادًا للفترة المقبلة.



وقام جوزيه جوميز بمتابعة حمد وشحاتة، أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما، ثم أشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة منهما.



ويواصل لاعبي القلعة البيضاء التدريبات، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

