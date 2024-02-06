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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع شيكابالا وعبدالله السعيد.. وماذا دار خلف الكواليس؟



حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا "وعبدالله السعيد ثنائي الأبيض، على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب القلعة البيضاء استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبلة في الدوري العام.



ومن جانبه تحدث جوميز مع الثنائي في بعض الأمور الفنية الخاصة بمركزهما داخل الملعب، وقام بمنحهما بعض التعليمات الفنية في إطار الأفكار الخططية التي يتم تنفيذها استعدادًا للفترة المقبلة.



كما شهد مران الزمالك حديث خاص بين الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وعبدالله السعيد، حول الفترة المقبلة للأبيض، وأهميتها والاستعداد لها بكل بجدية.



ويواصل الفارس الأبيض تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

