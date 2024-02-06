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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد تكشف سر فشل مدربي البايرن.. ذا صن: تشيلسي يدعم بوتشيتينو رغم انتظار مورينيو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 06-02-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
بيلد
باي باي بايرن.. العديد من المدربين فشلوا بسبب هذا !!!!
ذا صن
تشيلسي يواصل تقديم الدعم لبوتشيتينو رغم انتظار مورينيو ولكن الرئيس يريد التأهل لاوروبا
آس
مدريد ملتهبة..داني الفيس " كان لديه موقف اكثر ليونة "..كارلوس ساينز عن مستقبله " هذا الموسم هو الاكثر اهمية في مسيرتي "