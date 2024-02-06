نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد تكشف سر فشل مدربي البايرن.. ذا صن: تشيلسي يدعم بوتشيتينو رغم انتظار مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 06-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد

باي باي ​بايرن​.. العديد من المدربين فشلوا بسبب هذا !!!!

ذا صن

تشيلسي يواصل تقديم الدعم لبوتشيتينو رغم انتظار مورينيو ولكن الرئيس يريد التأهل لاوروبا

آس

مدريد ملتهبة..​داني الفيس​ " كان لديه موقف اكثر ليونة "..​كارلوس ساينز​ عن مستقبله " هذا الموسم هو الاكثر اهمية في مسيرتي "