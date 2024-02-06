الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد تكشف سر فشل مدربي البايرن.. ذا صن: تشيلسي يدعم بوتشيتينو رغم انتظار مورينيو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد تكشف سر فشل مدربي البايرن.. ذا صن: تشيلسي يدعم بوتشيتينو رغم انتظار مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 06-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
 بيلد

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باي باي ​بايرن​.. العديد من المدربين فشلوا بسبب هذا !!!!

ذا صن

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تشيلسي يواصل تقديم الدعم لبوتشيتينو رغم انتظار مورينيو ولكن الرئيس يريد التأهل لاوروبا

آس

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مدريد ملتهبة..​داني الفيس​ " كان لديه موقف اكثر ليونة "..​كارلوس ساينز​ عن مستقبله " هذا الموسم هو الاكثر اهمية في مسيرتي "

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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