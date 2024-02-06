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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يبحث عن مدرب مميز لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مدرب مميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم بعد رحيل تشافي عن البارسا بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

خطة محكمة من لابورتا بشأن مدرب برشلونة الجديد

ويعد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والذي سيرحل نهاية الموسم عن الريدز هو الحلم الأكبر لإدارة برشلونة حيث يرغب لابورتا في التعاقد معه لتدريب البارسا.

وأكدت تقارير صحفية أنه في حالة فشل لابورتا في التعاقد مع يورجن كلوب فإن الاتجاه سوف يكون نحو تعيين ماركيز المدرب الحالي للفريق الثاني تدريب الفريق الأول.

ويعتبر ماركيز هو الخيار الثاني بالنسبة للابورتا الذي يتطلع للتعاقد مع مدرب من الكبار في الصيف المقبل لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

