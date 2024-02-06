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أحمد جودة - القاهرة -



شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب فريق 2003.

بعد تجديد تعاقده.. "إيشو" يشارك في التدريبات الجماعية بقرار من جوميز



يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خاصة وأن اللاعب سبق وتواجد من قبل في تدريبات الفريق الأول.



وشارك "إيشو" في الجزء البدني بجانب الفقرة الخططية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما وطالبه بالعمل والتركيز وتقديم أفضل ما لديه.



وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم "إيشو" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.