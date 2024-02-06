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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الحلم أصبح حقيقة".. حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري خلال ساعات

عاجل - "الحلم أصبح حقيقة".. حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري خلال ساعات، أصبح حلم الكابتن حسام حسن نجم منتخب مصر السابق وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حقيقة، فقد انتشرت الأخبار حول توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول.

وارتفعت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، والفترة الجارية بإسم حسام حسن، واشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار الأقوال عن تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري.

عاجل - "الحلم أصبح حقيقة".. حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري خلال ساعات

يرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها متابعيها، في ذلك السياق يوفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

عقد اليوم الثلاثاء جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة مع حسام حسن، بشأن تولى الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم رفقه وزير الشباب والرياضة وحسام حسن، في أحد الأماكن الخاصة للحديث عن التفاصيل الخاصة بشأن إعلان تعيينه مدير فني للمنتخب الوطني المصري، وحضر الاجتماع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

عاجل - "الحلم أصبح حقيقة".. حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري خلال ساعات

حسام حسن يحقق حلمه في تدريب المنتخب الوطني المصري

وكان كشف حسام حسن عميد لاعبي العالم السابق عن حلمه في القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، وتدريب المنتخب، فقد صرح من قبل وقال: "أنا في خدمة بلدي وتدريبي للمنتخب حلم كبير، انتظره منذ سنوات ومعنديش شروط للتدريب".

حسام حسن مديرًا فنيًا لمدرن فيوتشر

وكان تولى حسام حسن الأيام القليلة الماضية قيادة الجهاز للفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورمسينيو المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يستعين الاتحاد بخدمات العميد.

اتحاد الكرة يُقيل روي فيتوريا مدرب المنتخب

وكان أعلن من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني المصري من منصبه، بعد الإخفاق في كأس أمم إفريقيا وخروج المنتخب من دور الـ 16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكان تولى فيتوريا القيادة الفنية للمنتخب في يوليو 2022، قاد الفراعنة في 18 مباراة من قبل، 8 مباريات ودية، و10 مباريات رسمية، حقق منتخب مصر الفوز في 12 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات، وخسر مواجهتين فقط، سجل أبناء النيل 40 هدف واستقبلت شباكهم 13 آخرين.

حسام حسن يرافق ثنائي وطني في القيادة الفنية

وطرح الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام، السير الذاتية لـ 3 مدربين مصريين للقيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، وهم حسام حسن، وعلي ماهر، وأيمن الرمادي.

ولكن من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب الوطني المصري لمدة موسمين، بعد الاتفاق بين الطرفين، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق.