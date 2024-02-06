روما يكتسح كالياري في الدوري الإيطالي
اكتسح روما ضيفه كالياري 4 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم روما عن طريق لورينزو بلجريني في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 51 عاد ديبالا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء، فيما اختتم ديان هويسين الرباعية في الدقيقة 59.
ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
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