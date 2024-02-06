علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش بالنصف النهائي بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، بالدور النصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش

وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، التونسي معتز زدام ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، احمد عيد، حسين السيد، حسين فيصل، حسن علي، أمادو با، صلاح محسن، غيلاس قناوي، ليستويل أمانكونا.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالنصف النهائي لكأس الرابطة

يواجه الفريق البورسعيدي بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش عبر شبكات تايم سبورت الناقل الحصري والرسمي لبطولة كأس الرابطة.

عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري وطلائع الجيش

ز مباراة المصري وطلائع الجيش بالدور النصف النهائي لبطولة كأس الرابطة طاقم التحكيم المكون من عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري وأحمد صلاح كمساعدين، بالإضافة إلى مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى الشهدي.